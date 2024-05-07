 استطلاع لوكالة رويترز يتوقع تباطؤ وتيرة التضخم بمصر في أبريل - بوابة الشروق
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استطلاع لوكالة رويترز يتوقع تباطؤ وتيرة التضخم بمصر في أبريل


نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 4:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 4:25 م

أظهر استطلاع لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي في أبريل، مواصلا الاتجاه الهبوطي الذي حافظ عليه لمعظم الأشهر منذ سبتمبر الماضي.

ومن المرجح وفقا لمتوسط توقعات 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.8% في أبريل من 33.3% في مارس.

وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38% في سبتمبر، لكنه تسارع مجددا على غير المتوقع في فبراير.

وكتبت كارلا سليم من "ستاندرد تشارترد": "نتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل إلى 32.1% على أساس سنوي (من 33.3%)، ونتوقع أن يستمر اتجاه التباطؤ في مصر، مع انخفاض التضخم السنوي إلى 25% بحلول نهاية السنة المالية 2023-2024".

ووفقا لمتوسط توقعات تسعة محللين شملهم الاستطلاع، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 32.7% في أبريل من 33.7% في مارس.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس.

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