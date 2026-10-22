تايوان:اتهام 5 أشخاص بالتخطيط للاعتداء على ممثل كوميدي سخر من الرئيس الصيني

وجه الادعاء العام في تايوان اتهامات إلى خمسة أشخاص، للاشتباه في محاولتهم إيذاء ممثل كوميدي يسخر في عروضه من الحزب الشيوعي الصيني والرئيس شي جين بينج.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية التايوانية (سي إن أيه)، اليوم الأربعاء، بأن المشتبه بهم الخمسة في تايوان متهمون بتلقي 450 ألف دولار تايواني (13900 دولار أمريكي) من بعض الصينيين، مقابل "كسر ذراعي وساقي" الممثل الكوميدي هوانج ييهاو.

ووجه مكتب الادعاء في منطقة نيو تايبيه اتهامات إلى الأشخاص الخمسة بالشروع في اعتداء مشدد.

وقال هوانج، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية التايوانية (سي إن أيه)، إنه كان قد أوقف دراجته النارية في زقاق الشهر الماضي، عندما انحرفت سيارة فجأة باتجاهه، فاصطدمت به وبالدراجة معا.

ونجا هوانج من إصابات خطيرة، لكنه قال إن أول ما خطر بباله كان: "هل يمكن أن يكون الحزب الشيوعي الصيني هو من يستهدفني؟"

وأضاف أن الأشخاص الذين كانوا في السيارة ترجلوا منها واعتذروا إليه، ثم دعوه إلى الجلوس في سيارتهم، لكنه رفض.

وذكرت وكالة (سي إن أيه) أن شخصا، قبل الحادث المفترض، زرع جهاز تتبع في سيارة هوانج، وراقب تحركاته خلال شهري يوليو وأغسطس .

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين آخرين وُجهت إليهما تهم تتعلق بالترهيب وتعريض السلامة العامة للخطر وإتلاف الممتلكات، على خلفية اتهامهما بنثر الطلاء والبراز البشري في مايو / آيار خارج ناد للكوميديا في تايبيه، حيث كان هوانج يقدم عروضه.

وشبه هوانج، في مقطع فيديو نشره على قناته على تطبيق "يوتيوب"، الرئيس الصيني جين بينج بشخصية الدب ويني ذا بو، (وهي شخصية دب خيالية شهيرة، ظهرت في مجموعة قصص للأطفال واستوحى الكاتب الاسم من دمية على شكل دب تخص ابنه)، كماانتقد الحزب الشيوعي الصيني لفرضه قانون الأمن القومي في هونج كونج وإجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في أنحاء الصين.