 حزب حماة الوطن يدعم جهود مصر لاستقرار الأوضاع في فلسطين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب حماة الوطن يدعم جهود مصر لاستقرار الأوضاع في فلسطين

علي كمال
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 4:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 4:36 م

أعلن حزب حماة الوطن، دعمه الجهود والتحركات المصرية على كل المستويات من أجل استقرار الأوضاع في فلسطين، لاسيما في ظل التصعيد من الجانب الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.

وحمل الحزب، الحكومة الإسرائيلية مسئولية تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، وأنها السبب الرئيسي في تعثر عمليات المفاوضات بين الجانبين من أجل الوصول إلى تسوية مناسبة لجميع الأطراف.

وكرر الحزب، الدعوة للمجتمع الدولي، لضرورة تحمل مسئولياته كاملة في مواجهة هذا التعنت من الجانب الإسرائيلي، والتأكيد على أهمية الجلوس على طاولة المفاوضات، للوصول لوقف دائم لإطلاق النار.

وجدد الحزب، تمسكه بأن حل القضية الفلسطينية في إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة أشكال التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

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