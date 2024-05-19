• رئيس المكتب الفني بالحجر الزراعي: زيادة 300 ألف طن بالصادرات الزراعية العام الجاري





كشف رئيس المكتب الفني بالحجر الزراعي المصري، المهندس السيد عباس، عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من يناير 2024 وحتى مايو من نفس العام بنحو 300 ألف طن، لتسجل 3.3 ملايين طن مقابل 3 ملايين طن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 300 ألف طن.

وأشار عباس، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إلى ارتفاع صادرات مصر الزراعية من الموالح خلال الشهور الـ5 الأولى من 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت العام الحالي مليون و628 ألف طن مقابل مليون و581 ألف طن في 2023، بجانب ارتفاع صادرتنا من البطاطا إلى 57 ألفا و508 أطنان، مقابل 49 ألفا و367 طنا العام الماضي.

وقال رئيس المكتب الفني بالحجر الزراعي، إن صادرات مصر من الرمان سجلت ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 9 آلاف طن مقابل 3.5 ألف طن، وسجلت صادرات الفاصوليا أيضًا ارتفاعا كبيرا سواء كانت طازجة أو جافة لتصل إلى 75 ألف طن مقابل 52 ألف طن، وارتفعت صادرات الجوافة إلى 9285 طنا مقابل 8151 طنا.

ولفت السيد عباس، إلى انخفاض صادرات مصر الزراعية من البطاطس بكميات بسيطة، حيث سجلت 574 ألف طن مقابل 594 ألف طن العام الماضي، كما تراجعت صادرات مصر من الثوم الذي سجل 11 ألف طن العام الجاري مقابل 13 ألف طن العام الماضي، وتراجعت أيضا صادرات مصر من الفراولة الطازجة لتسجل 21 ألف طن مقابل 23 ألف طن، كما انخفضت صادرات الطماطم الطازجة لتسجل 37 ألف طن مقابل 40.8 ألف طن.

وأكد أن صادرات مصر من البصل وصلت إلى 29 ألف طن خلال شهر، حيث كان هناك قرارا بحظر صادرات البصل من أكتوبر 2023 وحتى نهاية مارس الماضي، وبدأت صادرات البصل منذ أبريل 2024، متوقعا أن تحقق أرقاما كبيرة الفترة المقبلة.

وذكر عباس، أن الحجر الزراعي يقدم إرشادات للمزارع وتوجيهه إلى المواد التي يمكن أن يستخدمها والمراحل التي يستخدم فيها المبيدات الموصى بها حتى يكون المنتج مطابق للمواصفات أثناء التحليل، وعند الحصاد يتابع الحجر الزراعي عملية نقل المحصول من الأرض إلى المحطات، وأثناء التعبئة أيضا ويتم تنفيذ هذه الإجراءات على 11 محصول استراتيجي هام ومنهم محاصيل الموالح وهي أكثر المحاصيل تصديرا.

ولفت إلى تخطي مصر للمرة الأولى في التاريخ 2 مليون طن صادرات من الموالح العام الماضي، وتحتل بذلك مصر رقم واحد في العالم للسنة الرابعة على التوالي في تصدير الموالح، وتتفوق بذلك على إسبانيا وجنوب أفريقيا، ويليه محصول البطاطس بـ950 ألف طن، وبعده البصل نصف مليون طن، ويليه محاصيل أخرى مثل العنب والرمان.