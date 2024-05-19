إرسال 16 فريق إنقاذ و8 سيارات إسعاف إلى موقع حادث طائرة الرئيس الإيراني

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قالت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، مساء الأحد، إن فرق الإنقاذ وصلت إلى مكان حادث مروحة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبدأت عملية البحث عنه وعن مرافقيه.

وأشارت الوكالة إلى «إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مُسيّرة إلى المنطقة، لكن عمليات البحث والإنقاذ ستستغرق وقتًا؛ بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة، والظروف الجبلية ووجود الغابات، فضلاً عن الأحوال الجوية غير المواتية، وخاصة الضباب الكثيف».

من جانبه، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في إيران باباك يكتابرست، إرسال 8 سيارات إسعاف للطوارئ من تبريز إلى موقع الحادث.

وأضاف في تصريحات لوكالة «تسنيم»: «توجهت مروحية طوارئ جوية إلى المنطقة ولكن للأسف، بسبب الضباب الكثيف، لم يكن من الممكن مواصلة العمليات الجوية».

وأشار إلى أن 3 فرق من فريق طوارئ تبريز متواجدة في المنطقة؛ للبحث وتقديم الخدمات الطبية الطارئة، بسبب المسافة بين موقع الحادث المحتمل والطريق.

وأفاد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، مساء اليوم الأحد، بإرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

وأفادت وكالة «إرنا»، مساء الأحد، بأن فريق البحث والإنقاذ وصل إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في منطقة ورزقان.

وبحسب الوكالة، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.