منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك وديا

اختتم منتخبنا الوطني، مواليد 2009، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، تدريباته، اليوم، استعداداً لمواجهة فريق الزمالك، مواليد 2005، ودياً، غداً، الثلاثاء، في المباراة الختامية لمعسكر منتخب الناشئين، الذي انطلق 11 أبريل الماضي على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني، على تجهيز 26 لاعباً، هم قوام المنتخب، الذي سيخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية، المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ومن جانبه، قال حسين عبداللطيف إن مواجهة الزمالك في البروفة الأخيرة لمنتخب الناشئين، ستشهد مشاركة كل اللاعبين لمنح الثقة للجميع، في ظل صراع اللاعبين على الفوز بمكان في التشكيل الأساسي.

ومن المقرر أن يغادر منتخبنا الوطني، القاهرة، صباح الجمعة المقبل، للمشاركة فى البطولة، على أن تكون المواجهة الأولى أمام إثيوبيا 13 مايو الحالي، في المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي المغرب وتونس.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر خاض 3 مواجهات ودية دولية، فاز مرتين على منتخب الجزائر، وتعادل أمام اليابان.