وزير الداخلية الإيراني: الوصول إلى مروحية الرئيس قد يستغرق بعض الوقت

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أفاد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، مساء اليوم الأحد، بإرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

من جانبها، أعلنت منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، إرسال طائرات مسيرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، عن الهلال الأحمر قوله، إن الظروف الجوية غير الملائمة تعقد جهود الإنقاذ، لافتة إلى أن عمليات البحث لازالت مستمرة.

وأفادت وكالة «إرنا»، مساء الأحد، بأن فريق البحث والإنقاذ وصل منذ قليل، إلى موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في منطقة ورزقان.

وبحسب الوكالة، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.