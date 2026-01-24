السلطات السورية تعلن تفكيك خلية إرهابية في اللاذقية

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، تفكيك خلية إرهابية تعرف باسم "سرايا الجواد"، خلال عمليات أمنية نفذت في مدن الحفة والقرداحة وجبلة بمحافظة اللاذقية (غرب).

وقالت الوزارة إن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على مكنى غياث محمود في الحفة، المسؤول عن التصنيع داخل الخلية، وجعفر سميع حسن في القرداحة، وأدهم غياث محمود في جبلة، وجميعهم متورطون في استهداف عناصر الأمن الداخلي والجيش السوري.

وأضافت أنه جرى ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر وقنابل كانت معدة لتنفيذ أعمال تهدد الأمن العام.

وأكدت الوزارة مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في البلاد، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما تتعامل معه السلطات بحزم.