وكالة تسنيم: يصعب الوصول إلى المنطقة التي وقع بها حادث طائرة الرئيس الإيراني

قالت وكالة «تسنيم» للأنباء، إن حادث المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، وقع في محيط قرية «أوزي» الواقعة في غابات ارسباران.

ونوهت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء لأحد، أن «المنطقة التي وقع فيها الحادث من المناطق التي يصعب الوصول إليها»، قائلة إن الأمر يضع صعوبات أمام فرق الإنقاذ.

🔴عاجل



مكان حادث المروحية التي تقل الرئيس ومرافقيه، في محيط قرية "أوزي" الواقعة في غابات ارسباران وتم ارسال فرق الانقاذ الى مكان الحادث.



وتعتبر المنطقة التي وقع فيها الحادث من المناطق التي يصعب الوصول إليها، وقد وضعت هذه القضية صعوبات أمام فرق الإنقاذ.#ايران #تسنيم — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) May 19, 2024

وأفاد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، مساء اليوم الأحد، بإرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.