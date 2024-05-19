الزمالك يجهز حافلة «الأبطال» استعدادا للتتويج الأفريقي

ظهرت حافلة تحمل اسم وشعار نادي الزمالك بمحيط استاد القاهرة، وهي حافلة مكشوفة من أجل أن تقل اللاعبين في الاحتفالات، قبل ساعات من انطلاق إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يلتقي نهضة بركان مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة، أملا في الفوز بهدف نظيف للتتويج باللقب بعدما كان قد خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف بمباراة الذهاب.

وتأتي تلك الخطوة قبل المباراة المرتقبة، حيث يستعد النادي للتتويج باللقب الثاني في تاريخه، بعدما حصل على أول ألقابه عام 2019.

ومن المقرر أن تكون هناك قمصان خاصة للفريق تحمل شعار البطولة والرقم 14 أيضا نسبة إلى عدد ألقاب الزمالك الأفريقية بشكل عام.