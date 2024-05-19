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نفت وكالة «تسنيم» الإيرانية، الوصول إلى مروحية الرئيس إيراني إبراهيم إيراني، والتي تعرضت لحادث، مساء اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إن فرق الإنقاذ تعمل على تمشيط منطقة الدخول إلى منجم سونجون للنحاس في منطقة ورزقان.

وأشارت إلى أن «بعض السيارات يمكنها فقط التحرك؛ لأن المنطقة وعرة»، مضيفة: «يستمر البحث ولم ترد أنباء موثوقة حتى الآن، كما انخفضت نسبة الضباب، لكن هطول الأمطار بدأ وأصبح الطقس باردًا».

وأعلن رئيس الهلال الأحمر بيرحسين كوليوند، زيادة أعداد فرق الإنقاذ والإغاثة العملياتية الموجودة في موقع حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني، نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الأحد، أن هناك 40 فريقًا يبحثون عن مروحية الرئيس الإيراني.

ونفى إمكانية مواصلة البحث جويًا بسبب الأحوال الجوية السيئة، مضيفًا: «الظروف الجوية غير مناسبة للغاية والمنطقة وعرة يصعب التنقل فيها، ولكن يتم بذل كل الجهود للوصول إلى المروحية».

ونوه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أن الوصول إلى المروحية قد يستغرق بعض الوقت؛ بسبب الظروف الجوية القاسية.

وبحسب الوكالة الإيرانية، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.