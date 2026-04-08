وزير الخارجية الإيراني: سيتم السماح بالعبور عبر مضيق هرمز تحت إشراف الجيش الإيراني

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه سيتم السماح بالعبور عبر مضيق هرمز خلال الأسبوعين المقبلين تحت إشراف الجيش الإيراني.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موافقته على تعليق قصف لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار من الجانبين.

وقال ترامب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «بناءً على محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير، والتي طلبا فيها مني وقف إرسال القوة التدميرية الليلة إلى إيران، ورهنًا بموافقة إيران على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف إيران وشن هجمات عليها لمدة أسبوعين».

وأضاف: «سيكون هذا وقفاً لإطلاق النار من الجانبين! والسبب في ذلك هو أننا حققنا بالفعل جميع الأهداف العسكرية، بل وتجاوزناها، وقطعنا شوطاً كبيراً في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السلام طويل الأمد مع إيران، والسلام في الشرق الأوسط».

وتابع: «لقد تلقينا مقترحًا من 10 نقاط من إيران، ونعتقد أنه أساس عملي للتفاوض. تم الاتفاق على جميع نقاط الخلاف السابقة تقريباً بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة الأسبوعين ستتيح إتمام الاتفاق وتفعيله».

وختم بالقول: «نيابةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتي رئيسًا لها، وممثلًا أيضًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرفٌ لي أن أرى هذه المشكلة المزمنة تقترب من الحل. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر».