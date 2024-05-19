مسئول إيراني: إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع حادث طائرة رئيسي

أعلن المتحدث باسم إدارة الطوارئ في ایران "بابك یکتابرست" عن إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث للمروحية التي تقل رئیس الجمهوریة إبراهیم رئیسي، مشيرا إلى أنه لا توجد إمكانية للإنقاذ الجوي بسبب الضباب الكثيف. وأضاف المتحدث لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا": منذ الإعلان عن الحادث تم إرسال فرق الإنقاذ الطارئة إلى موقع الحادث وهم الآن متواجدون هناك.

وذكر بأنه تم إرسال مروحية طوارئ لتقديم الإغاثة، ولكن بسبب الضباب الكثيف لم تتمكن من الهبوط في المنطقة واضطرت للعودة.

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أفاد بأن طائرة هليكوبتر تقل الرئيس الإيراني تعرضت "لهبوط اضطراري" اليوم، دون إضافة المزيد من التفاصيل على الفور.

ووصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيسي ووزير الخارجية، حسین أمير عبداللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

وتشغل إيران مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.

يعود تاريخ أسطولها الجوي العسكري إلى حد كبير إلى ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979.

وكان رئيسي في أذربيجان في وقت مبكر اليوم الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الآذري إلهام علييف. وهو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.