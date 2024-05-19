مسئول إيراني: حياة رئيسي ووزير الخارجية في خطر بعد تحطم المروحية

صرح مسؤول إيراني، منذ قليل، بأن حياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان في خطر بعد تحطم المروحية.

وأفادت تقارير منذ ساعات، بتعرض طائرة رئيسي وعدد من الوزراء المرافقين له، لحادث بسبب سوء الأحوال الجوية ما أدى إلى هبوطها اضطراريا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني، لم تسمه، قوله إن "المعلومات الواردة من موقع الحادث مثيرة للقلق، لكن لا يزال يحدونا الأمل".

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، صلوات من أجل سلامة الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تعرض طائرته الهليكوبتر لحادث.

وأفادت المعلومات المتوفرة إلى أنه تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلاً عن الظروف الجوية السيئة ، وخاصة الضباب الكثيف، فإن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا.

هذا وقد نُشرت بعد ظهر اليوم، أنباء عن حادث هبوط المروحية الرئاسية في "غابة ديزمار" بين قرية برازين وأرد شير بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وكانت المروحية تقل ررئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، و حاكم أذربيجان الشرقية مالك رحمتي ، وعدد من المرافقين الآخرين.

وكان رئيسي قد سافر إلى محافظة أذربيجان الشرقية صباح اليوم لافتتاح سد قيزقلعة سي المشترك على نهر آراس الحدودي.