اتفاق تعاون بين توتال إنيرجيز الفرنسية وسينوبك الصينية

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وقعت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجيز ونظيرتها الصينية تشاينا بتروليوم أند كيميكال كوربورشن (سينوبك)، اليوم الثلاثاء، اتفاقا للتعاون الاستراتيجي بهدف تعميق التعاون بين الجانبين وبخاصة في مجالات الطاقة منخفضة الكربون.

ووفقا للاتفاق، تعتزم الشركتان دمج خبرات الأبحاث والتطوير في مجال الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى احتجاز الانبعاثات الكربونية، وتخزينها واستغلالها والتخلص منها.

وتعمل الشركتان معا منذ سنوات وبخاصة في أنجولا والبرازيل، وبخاصة في قطاع إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، وهندسة وتجارة النفط.

واشتركت توتال إنيرجيز وسينوبك مؤخرا لإقامة وحدة في إحدى مصافي النفط التابعة لسينوبك في الصين لإنتاج 230 ألف طن من وقود الطائرات المستدام سنويا.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع سينوبك، اللاعب الصيني الرئيسي في قطاع الطاقة والتي نتشارك معها في العديد من الدول".