عرض الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من الاقتراحات لتحسين مستوى الأهلي، والذي قال إن «إداءه غير مُطمئن في الفترة الأخيرة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس: «بصراحة يا جماعة مستوى الأهلي مش مطمني خالص، وأنا مالي؟ لا ده حيلعب باسم مصر وما ينفعش يروح كاس العالم وهو متعثر قدام حرس الحدود»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «فيه شوية اقتراحات ممكن تبقى مفيدة. نشترى شوية لعيبة لتدعيم الفريق، نجيب اتنين مدربين أجانب جداد، نعمل رحلات مجانية بالطيارات تنقل جمهور الكيان (١٠ آلاف بشكل مبدئي)، وأخيرا جرين كارد أمريكاني من أبو ٥ مليون دولار علشان مفيش لعيب يبقى عنده مشكله فيزا، أومال نادي جبار نادي عظيم وفلوسه كتير، ويارب الأهلي يارب».

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة حرس الحدود في المباراة التي ستقام الأحد المقبل 4 مايو، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز.

ويركز عماد النحاس المدير الفني للأهلي، على علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مباراة بتروجت التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-2.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر، بيراميدز، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.