ممثلة مصر بمحكمة العدل الدولية: المجتمع الدولي يفتقد الإرادة السياسة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون

قالت ياسمين موسى، ممثلة مصر بمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل عليها احترام عمل المنظمات الأممية في الأراضي المحتلة، بصفتها عضوا في الأمم المتحدة.

وأضافت خلال تصريحات لبرنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الخميس، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية الاثنين الماضي، تطرقت إلى التزامات إسرائيل تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وأوضحت أن «المرافعة المصرية أكدت ضرورة توقف إسرائيل عن عرقلة عمل الأونروا والمنظمات الأممية الأخرى في الأراضي المحتلة، كما أكدت ضرورة كف إسرائيل عن سن التشريعات التي تسعى من خلالها لتقويض عمل الأونروا الإغاثي».

وأكدت أن مصر لها دور تاريخي وداعم للقضية الفلسطينية، موضحة أن «مصر شاركت في ثلاثة أراء استشارية أمام المحكمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما استخدمت العديد من الآليات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ووقف الحرب على غزة».

وبسؤالها عن الموعد المتوقع لصدور الرأي الاستشاري للعدل الدولية، ذكرت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من المحكمة البت في الرأي الاستشاري على وجه السرعة.

وتوقعت صدور الرأي الاستشاري للمحكمة خلال بضعة أشهر، مشددة في الوقت نفسه، على أن «المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتعين عليهم الاضطلاع بمسئوليتهم، والإصرار على تنفيذ القرارات التي تنادي بحماية الشعب الفلسطيني».

وشددت على «ضرورة تنفيذ القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والكف عن استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي، وضرورة دخول المساعدات الإنسانية، ورفع المعاناة عن المدنيين، والكف عن سياسات التجويع».

ونوهت ممثلة مصر بمحكمة العدل الدولية، أن «المجتمع الدولي يفتقد للإرادة السياسة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني».