اتحاد الكرة يستقر على إقامة نهائي كأس مصر في الإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة نهائي الموسم الحالي من بطولة كأس مصر في الإمارات العربية المتحدة، في اللقاء الذي يجمع الزمالك ضد بيراميدز.

وتلقى الاتحاد المصري عرضًا خلال الأيام الماضية، لإقامة المباراة النهائية ببطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الإمارات.

وأحال الاتحاد العرض الإماراتي إلى الجهات المعنية ووزارة الرياضة للحصول على الموافقات اللازمة قبل إصدار القرار النهائي بإقامة اللقاء في الإمارات.

واستقر الاتحاد المصري على إقامة اللقاء يوم 5 يونيو المقبل وإلغاء الموعد السابق الذي كان محددًا يوم 20 مايو الجاري بعد وصول نادي بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب بيراميدز جولة الذهاب بنهائي دوري أبطال أفريقيا ضد صن داونز في جنوب أفريقيا يوم 24 مايو الجاري.