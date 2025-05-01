نتنياهو يعلن اعتقال 18 شخصا للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق القدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، اعتقال 18 شخصا للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق تلال القدس.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت»، أضاف نتنياهو، في تصريحات خلال حضوره لمسابقة الكتاب المقدس العالمية للشباب اليهودي: «نحتجز حاليًا 18 شخصًا يُشتبه في إشعالهم الحرائق عمدًا، وألقينا القبض على شخص واحد متلبسًا».

واندلع حريق غير عادي أمس في تلال القدس، وتم نشر العديد من الطواقم البرية والجوية في المنطقة للمساعدة في مكافحة الحريق.

وفي فترة ما بعد الظهر، أفادت التقارير أن الحريق على الطريق السريع رقم 1 كان مستعرا وخارجا عن السيطرة.

ولجات إسرائيل إلى المساعدة الدولية للسيطرة على الحرائق.

ومن الدول التي اتجهت إليها إسرائيل: اليونان، وكرواتيا، وبلغاريا، وإيطاليا، وقبرص.