3 شهداء بينهم طفل في قصف مسيرات إسرائيلية لمدينتي دير البلح وغزة

استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل، إثر قصف إسرائيلي من طائرات مسيرة استهدفت مدينتي دير البلح، وغزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، باستشهاد مواطنين أحدهما طفل، بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطن، وأصيب العشرات، في غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت منزلا قرب مخبز البنا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القطاع منذ فجر اليوم إلى 30 شهيدا.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 شهيدًا (منهم شهيد انتشل جثمانه)، و77 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 52 ألفًا و418 شهيدًا، و118 ألفًا و91 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف الحرب على غزة، إلى 2326 شهيدًا، و6050 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.