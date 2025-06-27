توفي شاب يعمل في طلاء السيارات، متأثرًا بطلق ناري على يد ابن عمه، بسبب خلافات مالية حول بيع "توك توك" بدائرة مركز جرجا في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية بسوهاج، يفيد بوصول المدعو أحمد ح. ع. م.، 28 عامًا، عامل، إلى مستشفى جرجا العام مصابًا بطلق ناري في الرأس وآخر في الذراع الأيسر، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.

انتقل رجال الشرطة على الفور، واتهم شقيق المتوفى، ويدعى "ع"، 36 عامًا، عامل ومقيم بالناحية نفسها، المدعو "خ. ع. ع. ا."، 36 عامًا، صاحب محل سيراميك ومقيم بالناحية ذاتها، بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزته، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته. وذكر أن سبب الخلاف هو مبلغ مالي يتعلق ببيع "توك توك" بينهما.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة للسبب المذكور. حُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.