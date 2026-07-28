غزة: 9 إصابات جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في النصيرات وسط القطاع

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أصيب 9 مواطنين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في منطقة سوق البلاطة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مجمع العودة الطبي في النصيرات، بوصول 9 إصابات إلى المستشفى جراء القصف، دون أن تتوفر معلومات عن طبيعة الإصابات أو حالة المصابين حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة «صفا» بإصابة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشار إلى إصابة 4 مواطنين بنيران جيش الاحتلال في مواصي خان يونس جنوبي القطاع.

وصباح اليوم، نفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وذكر مراسل «صفا» أن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي خان يونس جنوبي القطاع. وأشار إلى أن مدفعية الاحتلال استهدفت جنوبي مدينة خان يونس.

وأوضح أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وكان 3 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، الاثنين، جراء قصف إسرائيلي في غزة والمحافظة الوسطى.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر الماضي، وسط تصاعد عمليات القصف والتدمير والقتل في عدة مناطق من القطاع.