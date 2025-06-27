عراقجي: لم نتخذ قرارا ببدء مفاوضات مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن بلاده لم تتخذ بعد أي قرار لبدء محادثات نووية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، تطرق فيها إلى الهجمات التي تعرضت لها إيران من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف: "في المفاوضات الأخيرة، حاولوا إقناعنا بالتنازل عن حقوق الأمة الإيرانية. وعندما رفضنا، فرضوا الحرب وسمحوا للنظام الصهيوني المجرم (إسرائيل) بشن هجمات".

وتابع: "قوة عظمى تمتلك السلاح النووي ونظام نووي بدعم من الأوروبيين اجتمعا لتفكيك الشعب الإيراني وإنهاء كفاح استمر 50 عاماً ضد الهيمنة الأمريكية، لكنهم فشلوا".

وأردف: "بينما كانت المفاوضات جارية، خان الأمريكيون الدبلوماسية. هذه التجربة ستؤثر على قراراتنا بشأن أي مفاوضات مستقبلية معهم، لكن مع ذلك، الدبلوماسية مستمرة، وأنا على تواصل مع عدد من وزراء خارجية بعض الدول".

وحول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال فيه: "سنجتمع مع الإيرانيين الأسبوع المقبل"، قال عراقجي: "لا تأخذوا هذه التصريحات على محمل الجد. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بخصوص مفاوضات مع أمريكا، بل لم يُجرَ حتى أي نقاش بهذا الشأن. تصريحاتهم مليئة بالتناقضات".

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو الجاري، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وثمة غموض وتضارب بشأن حجم وتداعيات الأضرار التي لحقت بمنشآت إيران النووية، إذ اكتفت طهران بالقول إنها "تضررت بشدة"، معتبرة أن العدوان الإسرائيلي الأمريكي لم يحقق أهدافه، دون إيضاحات، بينما تدعي تل أبيب وواشنطن تدمير البرنامج النووي الإيراني وتأخيره لسنوات.