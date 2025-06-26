انتشال جثة شخص من ترعة المحمودية بكفر الدوار

لقي مواطن في العقد الخامس من عمره مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، في ترعة المحمودية بعد مستشفى الحميات بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وقد تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق شخص في ترعة المحمودية بنطاق مدينة كفر الدوار. وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث، وبالفحص تبين غرق "محمد أ. م."، البالغ من العمر 45 عامًا، والمقيم بمنطقة أنطونيادس.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.