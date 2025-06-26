ينطلق مهرجان "ليالي مراسي" الغنائي، بالساحل الشمالي، 1 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تقام حفلات المهرجان كل يوم سبت خلال شهر يوليو، وكل حفلة يحييها نجمان من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان يوم السبت 5 يوليو المقبل، بحفل غنائي يجمع بهاء سلطان ورامي صبري، في أول حفل يجمعهما سويا.

وأعلن النجمان عن الحفل عبر صفحاتهما الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ويحيي الحفل الختامي للمهرجان كلا من نانسي عجرم وحكيم، يوم ٢٦ يوليو المقبل.

وتعتبر نانسي عجرم ضيفا دائما على حفلات مهرجانات العلمين والساحل الشمالي.

كما تعيش نانسي حالة من النشاك الفني الكبير خلال الفترة الراهنة وتمتد على مدار شهور موسم الصيف، فقد انتهت من إحياء حفل غنائي أول أمس في مهرجان موازين بالمغرب، وتستعد لحفل غنائي آخر خلال الأيام المقبلة في بيروت، وحفل في منتجع سياحي بقبرص، وحفل آخر في لندن، كما ستقيم حفلا غنائيا لأول مرة للجالية العربية في إندونسيا نوفمبر المقبل.