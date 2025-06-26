شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: 82% من مستشفيات غزة خارج الخدمة والنقص الدوائي يصل 80%

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن 82% من مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة بفعل «الاستهدافات المباشرة والمتعمدة» من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنص على حماية المرافق الطبية.

وذكر أن ما تبقى من المنظومة الصحية يعمل بشكل جزئي في ظل نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية التي قاربت 80%، مضيفا أن هناك 14 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة للإخلاء الطبي الفوري، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يحول دون ذلك بما يؤدي إلى وفاة الكثيرين منهم؛ بسبب عدم توفر العلاج أو القدرة على إجراء الجراحات اللازمة.

وأوضح أن الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني باتت عاجزة عن أداء مهامها في ظل انعدام الإمكانيات والوقود، قائلا: «فقدنا الكثيرين من طواقم الدفاع المدني بسبب الاستهداف المباشر، كما دُمرت معداتهم وآلياتهم مع عدم توفر قطع الغيار ونفاد الوقود، فضلا عن توافر سيارات الإسعاف».

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعبأ بالنداءات الدولية لحماية الطواقم الإنسانية والطبية، ويواصل الإمعان في ارتكاب المجازر وحرمان الجرحى والمرضى من أبسط حقوقهم في العلاج والنجاة.