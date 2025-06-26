أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع (50) طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمناسبة العام الهجري الجديد 1447هـ، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتفعيلًا لدورها الاجتماعي والإنسانية.

- توزيع شامل بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي

ويتم التوزيع بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، من خلال قوائم المستفيدين المعتمدة لدى وزارة التضامن، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها وفق ضوابط دقيقة وشفافة.

- جدول زمني معلن للتوزيع على المديريات

وسيجري التوزيع تباعًا على المديريات الإقليمية لوزارة الأوقاف في مختلف أنحاء الجمهورية، على أن يُعلَن جدول التوزيع تباعًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما يضمن المتابعة والاطلاع من قبل المواطنين والجهات المعنية.