سي إن إن: الإدارة الأمريكية تدرس حزمة تحفيزات لإيران مقابل العودة لطاولة المفاوضات

أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تقديم سلسلة من الحوافز الرئيسية لإيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات.

ووفقًا للتقرير، تدرس واشنطن مساعدة إيران في إنشاء برنامج نووي لإنتاج الطاقة المدنية بتكلفة تبلغ حوالي 30 مليار دولار، وتخفيف العقوبات، وتحرير مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة.

وفي وقت سابق، نقلت الشبكة عن مصدر مطلع قوله إن "ترامب يأمل أن تعيد الضربات التي أمر بها على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، طهران إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف المصدر أن ترامب "لا يخطط حاليا لأي إجراءات أمريكية إضافية داخل إيران، إذ يضغط على قادتها للموافقة على إنهاء هذه الحرب".

وكان ترامب قد أعلن عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.

ويأتي قرار التدخل الأمريكي المباشر بعد أكثر من أسبوع من الضربات الإسرائيلية على إيران التي هدفت إلى القضاء بشكل منهجي على الدفاعات الجوية وقدرات الصواريخ الهجومية للبلاد، مع إلحاق أضرار بمنشآتها لتخصيب اليورانيوم.

مارينا