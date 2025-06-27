نقيب المحامين يفتتح أعمال تطوير نادي المحامين بالفيوم

افتتح عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعمال تطوير نادي المحامين بالفيوم، وذلك بعد إعادة تأثيثه وتجديده بما يليق بالمحامين.

رافق نقيب الفيوم، حازم طه، عبد الحليم علام في جولة تفقدية شاملة لأعمال التطوير.

تضمنت أعمال التطوير قاعة الأفراح التي جرى صيانتها وتأثيثها بأحدث التجهيزات، بالإضافة إلى تطوير الكافيتريا، وإنشاء حمام سباحة، ومنطقة ترفيه مخصصة للأطفال.

وشملت التحسينات كذلك طلاء المبنى بالكامل وتغيير البنية التحتية للنادي، بما في ذلك استبدال شبكات الصرف الصحي وكافة أسلاك الكهرباء. يأتي هذا في إطار حرص النقيب العام على تطوير أندية المحامين وتجهيزها بالشكل الأمثل.

وقالت نقابة المحامين، إن النقيب العام عبد الحليم علام يولي أهمية كبيرة لملف تطوير أندية المحامين واستحداث المزيد منها، نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز الروابط الاجتماعية بين زملاء المهنة، وكونها متنفسًا للمحامين وأسرهم، فضلاً عن إضافة أصول عقارية جديدة إلى نقابة المحامين.

حضر الافتتاح كلاً من محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، و محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممدوح عبد العال، عضو مجلس النقابة العامة، وحازم طه، نقيب محامين الفيوم، وأعضاء المجلس الفرعي.