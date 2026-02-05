اعتقال ضابط يوناني بتهمة التجسس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة الأركان العامة اليونانية اليوم الخميس، إن السلطات اعتقلت ضابطًا في القوات المسلحة اليونانية بتهمة التجسس "بعد وجود مؤشرات واضحة" على قيامه بجمع معلومات عسكرية سرية ونقلها إلى أطراف ثالثة.

وقالت هيئة الأركان في بيان إن أفعاله كان من الممكن أن تعرض المصالح الوطنية للخطر.

وقالت مصادر عسكرية إن الضابط يعمل كقائد وحدة ولديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة خاصة بحلف شمالي الأطلسي (الناتو) تتعلق بالقوات الجوية.

وبحسب تقارير وسائل إعلام يونانية غير مؤكدة، تردد أن الضابط نقل البيانات إلى قوة كبرى تُعتبر المنافس الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة.

وتم تسريع عملية الاعتقال بعد أن ازداد نطاق وحساسية المعلومات التي نقلها مؤخرًا.

كما أفادت تقارير إعلامية بأن الضابط حاول تجنيد أفراد آخرين لنقل معلومات سرية.

وخلال عمليات التفتيش، صادر المحققون معدات تقنية وبرمجيات خاصة يُعتقد أنها كانت تستخدم لنقل البيانات.

ولم تستبعد السلطات القيام بمزيد من الاعتقالات.