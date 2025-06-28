 سيدة تقتل طفليها داخل شقة بالعمرانية.. والقبض عليها بعد محاولة انتحار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيدة تقتل طفليها داخل شقة بالعمرانية.. والقبض عليها بعد محاولة انتحار

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 7:28 م | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 7:28 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على سيدة متهمة بقتل طفليها داخل شقة بالعمرانية، ومحاولتها التخلص من حياتها بإلقاء نفسها في مياه نهر النيل، إلا أنه تم إنقاذها وضبطها.

وتلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثتين لطفلين شقيقين داخل شقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وتبين أن والدة الطفلين أنهت حياتهما بسبب خلافات مع زوجها، ومرورها بأزمة نفسية، وعقب الجريمة، حاولت إلقاء نفسها في مياه نهر النيل، إلا أنه تم إنقاذها، وألقى رجال المباحث القبض عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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