قطر تعتزم إنشاء مركز للإنتاج الدفاعي المحلي بالشراكة مع أطراف إقليمية ودولية

أعلن وزير الدولة لشئون الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده تعتزم الإعلان قريبًا عن إنشاء مركز للإنتاج الدفاعي المحلي، في إطار توجهها لتعزيز قدراتها الدفاعية وتوسيع شراكاتها مع أطراف إقليمية ودولية.

وقال الوزير، خلال مشاركته في منتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة، اليوم الاثنين، إن قطر تعمل بالشراكة مع طرف إقليمي، إلى جانب شركاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بهدف تطوير قدرات دفاعية محلية أو الاستثمار في شركات عاملة في هذا المجال.

وأكد أن قطر قادرة على حماية أراضيها، مشيرًا إلى استمرار تعاونها مع حلفائها لحماية مواردها الوطنية، ومشددًا على أن التحديات الراهنة في المنطقة تبرز أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أوضح الوزير أن الوساطة القطرية المستمرة تستهدف تجنب الحروب والنزاعات، والحيلولة دون تصعيد التوترات في المنطقة.

واستهدفت إيران منذ اندلاع الحرب مع واشنطن، بنى تحتية في دول الخليج العربية، في السعودية والإمارات والعراق وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين.

وخلص تحقيق لوكالة «رويترز» إلى أن الجمهورية الإسلامية شنت ما لا يقل عن 135 هجوما بطائرات مسيرة وصواريخ على 84 موقعا للبنية التحتية على الأقل في الخليج منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة قصف على إيران في 28 فبراير.

وبثت الهجمات الخوف في أنحاء الخليج، وأدت إلى ارتفاع حاد لأسعار النفط، وساعدت طهران على تخفيف تأثير الضغوط العسكرية الأمريكية المتواصلة منذ شهور.

وإلى جانب الحصار الذي تفرضه الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز، تشكل قدرتها على شن هجمات دقيقة تهديدا دائما لجيرانها العرب في الخليج، وتمنحها نفوذا واسعا على الاقتصاد العالمي وورقة ضغط في مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة.