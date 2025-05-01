تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلا بعنوان "تنويعات" لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة السوبرانو داليا فاروق وذلك فى التاسعة مساء السبت ٣ مايو على المسرح الكبير، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم أعمال كبار المؤلفين العالميين منها السيمفونية الأولى لـ فولفجانج أماديوس موتسارت، رقصات سلافية لـ انطون ديفورجاك، ألبورادا دل جراتسيوسو لـ موريس رافيل.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوى فرانز ليتشاورو، ومنذ هذا التاريخ يسهم فى إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.