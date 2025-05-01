مصرع 7 وإصابة 9 في انقلاب سيارة عمال بطريق العلمين

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لمصابي حادث انقلاب سيارة نقل عمال بطريق العلمين - وادي النطرون صباح اليوم الخميس، والذي أسفر عن 7 حالات وفاة و9 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى العلمين. داعيًا الله عز وجل أن يرحم المتوفين، مقدمًا العزاء لذويهم، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

أكد الدكتور شريف الشناوي، مدير المستشفيات بمديرية الصحة والسكان بمطروح، أنه فور تلقي البلاغ بالحادث، تم التنسيق مع مستشفى العلمين النموذجي، حيث تواجدت الأطقم الطبية والتمريض.

وتم التأكد من توافر كميات الدم اللازمة، وتجهيز المستشفى لإجراء أي عمليات أو جراحات عاجلة للمصابين، مع سرعة تيسير إجراءات خروج المتوفين لذويهم.

وأوضح أنه فور تلقي بلاغ الحادث في الساعة 6:54 صباحًا، تم الدفع على الفور بعدد 11 سيارة إسعاف لنقل جميع المصابين والمتوفين إلى مستشفى العلمين النموذجي.