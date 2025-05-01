النائبة هند رشاد: العمال يمثلون العمود الفقري لكل إنجاز وتقدم على أرض هذا الوطن

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن الاحتفال بعيد العمال يمثل فرصة لتجديد التقدير والاعتراف بالدور العظيم الذي يلعبه العمال في مسيرة الوطن، وأنهم يمثلون العمود الفقري لكل إنجاز وتقدم، مهنئة

عمال مصر في مختلف مواقع الإنتاج بمناسبة عيد العمال.

وأضافت رشاد في بيان لها: "يأتي عيد العمال هذا العام في ظل تحديات إقليمية ودولية كبيرة، ومع ذلك يواصل عمال مصر العمل في صمت وجهد وإخلاص، مدفوعين بحب الوطن والإيمان بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأكدت رشاد أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في دعم الطبقة العاملة، مشيدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بتحسين ظروف العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع كفاءة منظومة التدريب والتأهيل المهني، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث وتحولات الاقتصاد الرقمي والصناعات الذكية.

كما شددت رشاد على ضرورة تعزيز الحوار المجتمعي مع النقابات والاتحادات العمالية، لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي، مؤكدة على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لأي نهضة اقتصادية حقيقية.

واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها قائلة: "في عيدكم، نقول لكم شكرًا على كل ساعة عمل وإخلاص، وكل خطوة في سبيل رفعة مصر. أنتم الطاقة التي لا تنضب، وسند هذا الوطن في كل معركة بناء. تحيا مصر بسواعدكم وعقولكم وضمائركم الحية".