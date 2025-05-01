ترامب يهنئ إسرائيل بعيد الاستقلال ويؤكد: سنظل أوفياء لتل أبيب

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة تهنئة إلى إسرائيل بمناسبة يوم «الاستقلال»، وذلك وفقا لما أعلنه مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وبحسب ما نشره موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أشار ترامب في رسالته إلى أن «دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، منذ تأسيسها قبل 77 عاما، ظل ثابتا لا يتزعزع».

وذكر أن «قوة وأهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتجليان في الشراكة التاريخية بين البلدين وفي الروابط الدائمة بين الشعبين».

وأضاف: «سواء في أوقات النزاع أو في أوقات السلام، تظل الولايات المتحدة شريكا وفيا لإسرائيل، تدعم أمنها في مواجهة التهديدات العديدة التي تحيط بها».

وأعرب عن فخره بما تحقق من إنجازات مشتركة، مضيفا: «أتطلع إلى تعميق صداقتنا في المستقبل».

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