نتنياهو: تدمير حماس أكثر أهمية من تحرير الرهائن

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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الانتصار على حماس بأنه يعد هدفا أكثر أهمية في الحرب بقطاع غزة من عودة الرهائن، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ووسائل إعلام أخرى عن نتنياهو، القول إن الإفراج عن المختطفين يعتبر "هدفا مهما للغاية" ولكن هناك هدفا أسمى.

وقال خلال فعاليات للاحتفال بيوم استقلال إسرائيل: "الهدف الأسمى هو الانتصار على أعدائنا، وسنحقق ذلك".

ويذكر أن أقارب المحتجزين طالما اتهموا نتنياهو بتعريض حياة المحتجزين للخطر بالعملية العسكرية لتدمير حركة حماس.