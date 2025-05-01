الاتحاد الأوروبي يستعد للمفاوضات التجارية مع واشنطن بخطتين

أفادت مصادر مطلعة، بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم ورقة تضم حزمة من المقترحات إلى الولايات المتحدة الأسبوع، لبدء مفاوضات تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، حسبما أفادت "بلومبرج".

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، أن الخطط قد تتغير مع استمرار المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون التجارية للاتحاد، في التشاور مع الدول الأعضاء.

لكن الورقة الجديدة تقترح خفض الحواجز التجارية وغير الجمركية، وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، والتعاون في مواجهة التحديات العالمية، مثل معالجة فائض إنتاج الصلب في الصين، وشراء سلع أمريكية مثل الغاز الطبيعي المسال والتقنيات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في خططه للرد على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الاتحاد في حال فشلت المفاوضات، وتشمل هذه الخطط قوائم إضافية للسلع الأميركية التي ستخضع للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى قيود محتملة على التصدير، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

ويستعد الاتحاد الأوروبي أيضاً لـ"أسوأ السيناريوهات" التي قد تشهد نزاعاً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعاوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية، كما يستعد لمواجهة أي تحول تجاري قد ينتج عن الرسوم الجمركية البالغة 145% والتي فرضها ترمب على العديد من الصادرات الصينية.

تقدم ضئيل

ولم يُحرز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى الآن، سوى تقدم ضئيل في المحادثات الرامية إلى تهدئة الخلاف التجاري، وصرح العديد من المسؤولين الحكوميين وقت سابق من الأسبوع الجاري، بأنهم يعتقدون أن "العديد من الرسوم الجمركية الأمريكية باقية".

وتشكو إدارة ترامب من العجز التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى العديد من اللوائح والمعايير التي يفرضها الاتحاد.

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش إن التكتل يسعى للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على تأجيل تطبيق مجموعة من الرسوم الجمركية المضادة ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، وذلك على خلفية رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها ترمب على صادرات الاتحاد من الصلب والألومنيوم.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن خفّض الرئيس الأميركي ما يُسمى بـ"السعر التبادلي" على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% لنفس الفترة.

كما فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع الغيار، وصرح الرئيس بأنه سيمضي قدماً في خططه لاستهداف واردات أشباه الموصلات والأدوية.

ودفعت "الحرب الجمركية" الأمريكية، إلى محادثات رفيعة المستوى بين الصين وأوروبا، ومؤخراً مع بلدان من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، في الفترة ما بين 14 إلى 18 أبريل الجاري، أولى جولاته هذا العام، والتي شملت فيتنام، ماليزيا وكمبوديا.

وشهدت الصين والاتحاد الأوروبي، ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، خلال الفترة الماضية اتصالات مكثفة على مستوى رفيع، بهدف تعميق الشراكة الاقتصادية، والاستفادة من ناتجهما المحلي الإجمالي المشترك، الذي يُمثل أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي.