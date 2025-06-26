إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأربعاء أنها وسعت التحذيرات القائمة على لقاحي كورونا الرئيسيين، فايزر وموديرنا، بشأن خطر نادر يتمثل في التهاب عضلة القلب، وهو أثر جانبي ظهر بشكل أساسي لدى الشباب الذكور.

يُذكر أن التهاب عضلة القلب، وهو عرض يُعتبر عادة خفيفا، ظهر كمضاعفة نادرة بعد بدء توزيع اللقاحات على نطاق واسع عام 2021. وكانت معلومات الاستخدام الطبي لكلا اللقاحين تتضمن بالفعل تحذيرات للأطباء بهذا الخصوص.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أرسلت إدارة الغذاء والدواء خطابات إلى شركتي فايزر وموديرنا تطلب فيهما تحديث التحذيرات وتوسيعها لتشمل مزيدا من التفاصيل حول هذه المشكلة، بالإضافة إلى تغطية شريحة أوسع من المرضى. وعلى الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء تمتلك صلاحية فرض تعديلات على ملصقات الأدوية، إلا أن هذه العملية غالبا ما تتم بالتفاوض مع الشركات المصنعة.

وبحسب التحذير الجديد، فإن خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب يُقدر بـ8 حالات لكل مليون شخص تلقوا لقاحات كورونا لموسم 2023-2024، وذلك للفئة العمرية بين 6 أشهر و64 عاما. كما يشير التحذير إلى أن معظم الحالات سُجلت لدى الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما. وكان التحذير السابق يقتصر على الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما فقط.