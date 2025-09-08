سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكما يقضي بحصول الصحفية إي.جين كارول على 83.3 مليون دولار في قضية تشهير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب هجماته المتكررة عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اتهمته بالاعتداء الجنسي.

وفي حكم صدر اليوم الاثنين، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية طعن ترامب على القضية، واعتبرت أن "تعويضات هيئة المحلفين عادلة ومعقولة".

وكانت هيئة محلفين مدنية قضت بمنح كارول 83.3 مليون دولار تعويضا عن الأضرار الناجمة عن تصريحات ترامب المسيئة، بعد اتهامها له بالاعتداء عليها جنسيا في متجر كبير خلال التسعينيات.

كما منحت هيئة محلفين أخرى كارول 5 ملايين دولار في حكم منفصل صدر عام 2023 يتعلق بالاعتداء الجنسي والتشهير.