السيسي في قمة بريكس الاستثنائية: رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين ودعوة لتعزيز التعاون الدولي العادل

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع "البريكس"، والتي انعقدت بدعوة من الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، الرئيس الدوري للتجمع، لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة وتبادل الرؤى حول التحديات العالمية، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع، خاصة في ظل ما تواجهه الدول النامية من ضغوط متزايدة.

وألقى الرئيس كلمة خلال الاجتماع، أعرب فيها عن تقديره لدعوة البرازيل لعقد القمة، مؤكداً رؤية مصر لتعزيز التعاون والتكامل بين دول "البريكس" من أجل دعم الاستقرار والسلم الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعوب التجمع.

وأكد الرئيس أن المشهد الدولي يشهد أزمات عميقة وازدواجية في المعايير وانتهاكات متكررة للقانون الدولي، وهو ما انعكس على فاعلية المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، مشدداً على ضرورة إصلاح آليات عمله بما يضمن أداء دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين.

كما دعا إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين دول التجمع، بما في ذلك تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد، إضافة إلى تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات تغير المناخ، ودعم الدول النامية في الحصول على التمويل الميسر والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ التزاماتها البيئية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، استعرض الرئيس السيسي تطورات الأزمة في قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وإدانة سياسات الاستيطان وفرض الأمر الواقع. كما شدد على استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع وفق خطة مصرية شاملة حظيت بتأييد عربي ودولي، مع الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار عقب التوصل إلى التهدئة.

وقد شارك في القمة قادة البرازيل، الصين، مصر، إندونيسيا، إيران، روسيا، جنوب أفريقيا، إلى جانب تمثيل من الإمارات (ولي عهد أبوظبي)، والهند (وزير الخارجية)، وإثيوبيا (وزير دولة).