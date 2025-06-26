المثلوثي يعلن الرحيل عن الزمالك برسالة وداع

أعلن التونسي حمزة المثلوثي مدافع نادي الزمالك رحيله عن الفريق، وذلك بانتهاء عقده مع النادي بنهاية الشهر الجاري.

وكان المثلوثي قد أمضى الموسم الماضي في فترة تأهيل وتعافي من إصابة الرباط الصليبي التي لحقت به انطلاق مسابقة الدوري.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" رسالة وداع قال فيها: "إلى شعب الزمالك العظيم.. أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجا من الحزن والامتنان بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي ومصدر فخري وسعادتي على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي".

وأضاف: لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة، خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكل شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءا من لحظات لا تنسى، رفعنا خلالها الكؤوس واحتفلنا مع جماهير عظيمة لا تعرف إلا العشق والانتماء".

وأضاف: "الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليس فقط لجسدي بل لروحي أيضا، ولكن هذه هي كرة القدم، وهذه هي الحياة، كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا".

وواصل اللاعب: "أشكر إدارة النادي والجهاز الفني والطبي وجميع العمال وكل من وثق بي ووقف بجانبي، وأكشر زملائي الذين كانوا سندا حقيقيا داخل وخارج الملعب، والأهم من ذلك أشكر جمهور الزمالك العظيم". أنتم الروح والدافع ولن أنسى أبدا هتافاتكم دعمكم ووجدكم في كل لحظة".

وختم المثلوثي قائلا: "سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معا، إلى لقاء قريب إن شاء الله".