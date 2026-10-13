الرئيس الكونغولي السابق كابيلا يطلق ائتلافا عسكريا يضم متمردي إم 23 ضد حكومة الكونغو

أعلن الرئيس الكونغولي السابق جوزيف كابيلا، يوم الاثنين، تشكيل ائتلاف سياسي وعسكري جديد يضم جماعات معارضة للحكومة الحالية، من بينها متمردو حركة "إم23" الذين سيطروا على مساحات واسعة من الأراضي في شرق الكونغو.

ويضم ائتلاف "جبهة إعادة تأسيس الأمة" الجديد، الذي أطلقه كابيلا، جماعات متمردة كانت منضوية سابقا تحت مظلة "تحالف نهر الكونغو"، ومن المقرر أن يتولى زعيمه السابق، كورني نانجا، منصب أحد نواب رئيس الائتلاف الأربعة.

وقال كلود إيبالانكي، مستشار الائتلاف، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من يوم الاثنين بمقر إقامة كابيلا في مدينة جوما شرقي البلاد، إن مهمة الجبهة تتمثل في استعادة مقومات الجمهورية القادرة على أداء وظائفها. وأضاف أن الجبهة تهدف إلى "توحيد جميع قوى المقاومة وتنسيق جهودها من أجل وضع حد للاستبداد، بكل الوسائل اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة".

وقال إيبالانكي: "قرر الموقعون حشد قواتهم وإمكاناتهم لبناء إطار عمل يُمكّن أبناء الكونغو كافة من العمل سويا لتحقيق مهمة تحرير بلادهم".

ولم تصدر حكومة الرئيس فيليكس تشيسكيدي أي رد فعل فوري على الإعلان، الذي يُنظر إليه باعتباره تحديا كبيرا لإدارته وتعقيدا خطيرا لعملية السلام الجارية مع المتمردين، التي لم تحقق سوى نجاح محدود.