ليل يرغب في إعادة جيرو إلى الدوري الفرنسي

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يخطط نادي ليل لاستعادة المهاجم الدولي أوليفيه جيرو إلى الدوري الفرنسي من جديد بعد أكثر من 13 عاماً على رحيله.

ويلعب جيرو ضمن صفوف لوس أنجلوس إف سي الذي ودع مؤخرا كأس العالم للأندية، حيث يقدم اللاعب المخضرم مستويات جيدة مع فريقه.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ليل في إطار سعيه لحسم صفقة هجومية جديدة يضع اسم جيرو ضمن الخيارات المتاحة.

صاحب الـ38 عاما لعب لأندية جرينوبل ولسترس وتروا لكن تألقه كان بين صفوف مونبيليه الذي فاز معه بلقب الدوري وحصد جائزة الهداف، قبل أن ينتقل لأرسنال الإنجليزي في 2012.

وعلى مدار الموسم لعب جيرو 18 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين في 822 دقيقة لعب.