تامر حسني يحيي حفلا في لبنان 9 أغسطس المقبل

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في لبنان، وذلك في 9 من شهر أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يقدم حسني، خلال الحفل، مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت نجاحا واسعا، سواء من أعماله القديمة أو من أحدث إصداراته الفنية.

ويعرض حاليا في دور السينما فيلم "ريستارت" للفنان تامر حسني، والذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية ذات الطابع الاجتماعي، إذ يناقش بشكل ساخر التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي وهوس المستخدمين بالتريند.

ويشارك في بطولة فيلم "ريستارت" هنا الزاهد، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وعصام السقا، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.