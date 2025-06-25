إحالة أوراق توربيني كفر الدوار إلى مفتي الجمهورية 

قرَّرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة (13)، إحالة أوراق المتهم (محمد.ص) الشهير بـ«بعرور»، صاحب كشك سجائر، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ وذلك بعد اتهامه بالخطف تحت التهديد، والابتزاز، والسرقة، وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

وحدَّدت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، جلسة 21 أغسطس 2025 للنطق بالحُكم.

واستمعت المحكمة، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة دفاع المتهم، كما ناقشت الدكتور ياسر بركات، كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بدمنهور، حول ملابسات الواقعة.

كان المستشار عمر محمد أحمد محمد صبيح، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، قد أحال أوراق القضية إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جرائم الخطف وهتك العرض بالقوة والتهديد، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025، بحق ثلاثة أطفال، حيث استدرجهم إلى منزله مستغلاً صغر سنهم، وأجبرهم تحت التهديد على أفعال منافية للآداب.

كما تضمن أمر الإحالة اتهامات للمتهم بسرقة هاتف محمول من أحد المجني عليهم بالإكراه، وتصوير الضحايا في أوضاع خاصة وتهديدهم بها بغرض إجبارهم على الاستمرار في العلاقة.

واعتبرت النيابة العامة أن تلك الوقائع تُشكّل تهديدًا لأمن الأطفال وسلامتهم الجسدية والنفسية، وانتهاكًا صارخًا لخصوصيتهم، فضلًا عن ارتكابه جرائم تعرّض القصر للخطر.

وأمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسه، وندب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية ضمن ملف القضية.