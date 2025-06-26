نجوى كرم تروّج لحفلها في عمّان باستخدام الذكاء الاصطناعي

حرصت المطربة اللبنانية نجوى كرم على الإعلان عن حفلها الغنائي المرتقب في المملكة الأردنية الهاشمية يوم 17 يوليو المقبل، بأسلوب مبتكر مستخدمة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فمن خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على إنستغرام، شاركت كرم جمهورها بجملة تفاعلية قالت فيها: "Najwa Chat GPT"، وأرفقت رابطًا يتيح للمتابعين الانتقال إلى صفحة جديدة. وعند الضغط عليه، تظهر صفحة تبدو وكأنها مكتوبة بواسطة برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير ChatGPT، وتُعلن من خلالها عن موعد حفلها المقبل في العاصمة الأردنية عمّان.

وكتبت كرم عبر خاصية الستوري: "تلتقي شمس الأغنية العربية نجوى كرم بجمهورها الأردني في ليلة استثنائية يوم 17 يوليو 2025 على مسرح المدرج الروماني في عمّان"، وأضافت: "أمسية فنية مميزة تجمع بين الأصالة، والصوت الجبلي، وسحر المكان التاريخي".

كما أعلنت عن بدء طرح تذاكر الحفل.

وكانت نجوى كرم قد طرحت قبل أيام أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "حالة طوارئ"، وتستعد أيضًا لإحياء حفل غنائي في مدينة إسطنبول التركية يوم 26 يوليو المقبل، إلى جانب سلسلة من الحفلات الأخرى خلال الأشهر القادمة.