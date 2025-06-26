حماس تدعو السلطة الوطنية الفلسطينية للإفراج الفوري عن كافة المقاومين والمعتقلين السياسيين

دعت حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لأخذ دورها الطبيعي في حماية شعبنا، وتوفير الأمن له، كما دعتها للإفراج الفوري عن كافة المقاومين والمعتقلين السياسيين لديها.

وذكرت الحركة في بيان على صفحتها الرسمية على منصة تليجرام مساء اليوم أن "جرائم الاحتلال ومستوطنيه وآخرها في كفر مالك تستدعي وقفة جادة وتشكيل لجان حماية رسمية وشعبية عاجلة للتصدي لهذه الجرائم"

وقالت " إن جرائم الاحتلال ومستوطنيه وعدوانه على بلدة كفر مالك شرق رام الله وكافة محافظات الضفة الغربية، تستدعي وقفة جادة لأبناء شعبنا وكافة مؤسساته الرسمية والشعبية للتصدي لهذه الجرائم".

وتابعت "أن جريمة الاحتلال في بلدة كفر مالك واستشهاد ثلاثة شبان وإصابة آخرين، وما سبقه من عدوان للمستوطنين على البلدة وإحراقهم مركبات ومنازل لمواطنين في البلدة، يعبّر عن نهج متأصل في العدو الصهيوني الذي يهدف لقتل كل ما هو فلسطيني".

وأضافت "هذه الجريمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، وعلى شعبنا الثائر التصدي بكل ما أوتي من قوة للمحتل وقطعان مستوطنيه، وضربهم في كافة نقاط التماس بالضفة الغربية المحتلة".

وأكدت "أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام مسلسل الذبح والتهجير، وأن المقاومة بكل أشكالها هي الرد الطبيعي والمشروع على هذا الإرهاب المتصاعد".