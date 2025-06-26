عاكف المصري: نجاح إدخال أولى شاحنات المساعدات إلى غزة منذ مارس بتأمين كامل من العشائر

صرّح عاكف المصري، المفوض العام لهيئة شئون العشائر، بنجاح إدخال شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة لأول مرة منذ الثاني من مارس الماضي، في ظل حالة تجويع ممنهجة فُرضت على الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقال المصري، في بيان له، إن "هذه الشاحنات التي تمكّنا من إدخالها اليوم تمت بتأمين كامل من العشائر الفلسطينية، في عملية وطنية تعكس وحدة الموقف الشعبي في وجه الحصار والتجويع".

وأوضح أن الشاحنات محمّلة بكميات من الدقيق والمساعدات الغذائية والأدوية الأساسية، تم إيصالها إلى الجهات المختصة لتوزيعها على المستحقين.

وأكد المصري أن هذا الإنجاز ليس سوى خطوة أولى في سلسلة خطوات قادمة، واعدًا أبناء الشعب الفلسطيني بـ"مفاجآت قادم الأيام"، مشددًا على أن الجهود الوطنية المشتركة ستُتوَّج بدخول المزيد من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات والمواد الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "نؤكد أن العشائر الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة شعبنا، وستظل تعمل بكل طاقتها لتأمين احتياجات الناس، وكسر الحصار المفروض عليهم بكل الطرق الممكنة".