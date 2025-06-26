انطلقت الخطة الأمنية المشتركة لتأمين العاصمة الليبية طرابلس بمشاركة مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، تنفيذا لقرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن تعزيز الاستقرار وفرض النظام.





وأعلنت مديرية أمن طرابلس أن عمليات "قوة إسناد مديرية أمن طرابلس"، المُشكّلة بقرار من المجلس الرئاسي، انطلقت بإعطاء مدير الأمن إشارة البدء خلال جولة ميدانية شملت عددا من المواقع الحيوية داخل المدينة ومحيطها، وسط انتشار مكثف لقوى الأمن.

وأكدت المديرية أن الخطة تجري تحت إشرافها المباشر، وتهدف إلى إنهاء المظاهر المسلحة وفرض هيبة الدولة. وتُعد هذه الخطوة جزءا من ترتيبات أمنية موسعة أعلن عنها المجلس الرئاسي في وقت سابق، وتشمل تشكيل لجنة أمنية–عسكرية عليا، تتولى توحيد الجهود الأمنية وفرض الانضباط داخل العاصمة.

وتتضمن الترتيبات كذلك تشكيل لجنة قضائية–حقوقية لمراجعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، والعمل على إنهاء كافة أشكال التوقيف خارج القانون، إضافة إلى تفعيل قرار وقف إطلاق النار الشامل في العاصمة، بإشراف لجنة مشتركة تضم رئاسة الأركان العامة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL).

ويأتي تنفيذ هذه الخطوات وسط تحذيرات أممية من هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، إذ عبّرت المبعوثة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، عن قلقها إزاء احتمال انهيار الهدنة، داعية إلى ضبط النفس.

من جهتها، دعت روسيا إلى تشكيل لجنتين أمنيتين لتوحيد القوات النظامية، واحتواء الأزمة الليبية المتفاقمة، بما يضمن أمن العاصمة ويمنع عودة الاقتتال الداخلي.